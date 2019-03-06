Президент Туркменистана принял верительные грамоты от грузинского посла

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Туркменистане Мамуку Мурджикнели, который вручил главе государства верительные грамоты.

В ходе встречи глава государства и дипломат обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия была названа сфера транспорта. Выгодное географическое положение двух государств и общность интересов сторон обуславливают благоприятные предпосылки для создания мультимодальных транзитно-транспортных коридоров с использованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов.

Здесь в качестве примера выступает транспортный коридор «Лазурит», проходящий по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция. Реализация этих проектов открывает широкие перспективы для межрегиональной интеграции и способствует развитию торгово-экономического сотрудничества на евразийском пространстве. В числе актуальных направлений партнёрства была также названа сфера энергетики.

Наряду с этим была подчеркнута актуальность расширения сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере, где имеются многолетний опыт взаимодействия и возможности его наращивания.

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