Туркменистан готовится к Олимпийским играм в Токио в 2020 году

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О вопросах подготовки сборных команд Туркменистана к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в городе Токио (Япония)».

Документ разрешает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана проводить в Олимпийском городке Ашхабада учебно-тренировочные сборы для подготовки сборных команд Туркменистана. Ведомству предписано создать с 1 марта 2020 года для проведения учебно-тренировочных сборов этих команд специализированные спортивные базы: долгосрочную в столичном Олимпийском городке и сезонную – в спорткомплексе НТЗ «Аваза» на побережье Каспийского моря.

Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана предписано на основе заявок Министерства спорта и молодежной политики обеспечить спортсменов сборных команд Туркменистана спортивным питанием и специальными пищевыми добавками.

Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана поручено осуществлять контроль над качеством и безопасностью спортивного питания и специальных пищевых добавок, обеспечить их государственный учет и сертификацию, а также обеспечить спортсменов необходимыми лекарственными и медицинскими препаратами.

Также Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана будет обеспечивать медицинское обслуживание спортсменов, привлекать для этого зарубежных специалистов и направлять туркменских врачей в зарубежные страны для обмена опытом.

© TURKMENISTAN.RU, 2019