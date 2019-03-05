Делегация Туркменистана приняла участие в переговорах в Бухаресте по созданию транспортного коридора Каспий – Черное море

Туркменская делегация во главе с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в четырехсторонней встрече министров иностранных дел Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии в Бухаресте по проекту создания международного транспортного маршрута «Каспийское море – Черное море».

В повестку дня встречи были включены вопросы, связанные с созданием нового транспортно-транзитного коридора, являющегося важной частью направления «Восток – Запад». По итогам встречи участники приняли Бухарестское заявление.

В тот же день в МИД Румынии состоялась встреча между главами внешнеполитических ведомств Туркменистана и Румынии. Стороны обсудили вопросы развития туркмено-румынских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также в ходе переговоров был обсужден ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая партнерство в рамках международных организаций, а также активизацию отношений в формате ЕС – Центральная Азия.

Также туркменская делегация провела встречу с делегацией Азербайджана. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне в Ашхабаде в ноябре прошлого года. Стороны также договорились продолжить контакты на уровне внешнеполитических ведомств с целью проведения регулярных политических консультаций, охватывающих вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную и международную проблематику, представляющую взаимный интерес.

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