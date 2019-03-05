В Туркменистане начал работу международный семинар по Каспийскому морю

В национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия начал работу седьмой учебный курс «Каспийское море – устойчивое развитие и управление».

Организаторами встречи выступили МИД Туркменистана и Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана совместно с Международным институтом океанов. В качестве участника курса также приглашен представитель Западно-Тихоокеанского центра Международного института океанов (Китайская Народная Республика).

Слушатели учебного курса – специалисты Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России, чья работа связана с Каспийским морем. Это работники нефтегазовых комплексов, внешнеполитических ведомств, природоохранных организаций, транспортного сектора, рыболовных организаций, гидрометеорологических служб и т.д.

В ходе семинара намечается рассмотреть такие вопросы, как морское право, морская политика, экология моря, разработка ресурсов Каспия и сохранение его биоразнообразия, комплексное управление прибрежными зонами, морское, пространственное планирование и другие вопросы.

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