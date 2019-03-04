Делегации внешнеполитических ведомств Туркменистана и Грузии провели переговоры в Бухаресте

В Бухаресте состоялась встреча делегаций министерств иностранных дел Туркменистана и Грузии. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и подчеркнули высокий уровень двустороннего политико-дипломатического взаимодействия. Стороны обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, представляющим обоюдный интерес.

Делегации двух стран уделили особое внимание рассмотрению различных аспектов двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере. При этом был отмечен рост объемов двустороннего товарооборота. Наряду с этим стороны отметили, что Туркменистан и Грузия имеют большие потенциальные возможности для расширения экспортно-импортных операций. В этой связи была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По итогам переговоров была согласована программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Грузии на 2019-2020 годы, предусматривающая проведение политических консультаций на регулярной основе.

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