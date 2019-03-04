На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 21 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 21 сделка на 16 миллионов 149 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили керосин осветительный, нефтяной кокс и базовое масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы стал предметом сделок коммерсантов России, Великобритании и ОАЭ, а карбамид (ГК «Туркменхимия») – бизнесменов Турции и Афганистана.

Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Афганистана, Казахстана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства бизнесмены из Китая и Турции приобрели ткань и пряжу хлопчатобумажную на 2 миллиона 366 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на 205 тысяч манатов.

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