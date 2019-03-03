Парламент Туркменистана принял проекты законов об экологическом аудите и рационализаторской деятельности

Состоялось пятое заседание Меджлиса (парламента) шестого созыва, на котором принят ряд новых законов и нормативно-правовых актов, разработанных в соответствии с комплексной программой модернизации законодательно-правовой базы страны.

На рассмотрение парламентариев был вынесен проект закона Туркменистана «Об экологическом аудите». Законопроект определяет правовую и организационную основы проведения экологического аудита и предусматривает повышение экологической обоснованности и эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения предприятиями, организациями, учреждениями требований законодательства Туркменистана в области охраны окружающей среды и требований международных экологических нормативов. В ходе обсуждения проекта закона было отмечено, что, учитывая ведущееся в стране строительство многочисленных объектов различного назначения, аудит важен для анализа и оценки экологических последствий проектов еще на стадии их подготовки.

Депутаты рассмотрели проект закона «О рационализаторской деятельности». Новый закон направлен на создание организационных, правовых и экономических условий для деятельности авторов изобретений, стимулирование научно-технического творчества.

На парламентской сессии были рассмотрены проекты законов о внесении изменений и дополнений в различные законодательные акты Туркменистана. Также депутаты рассмотрели проекты постановлений «О ратификации Соглашения между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской Республики об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» и «О присвоении имени Маи Кулиевой Туркменской национальной консерватории и имени Мырата Оразгулыевича Гаррыева Туркменскому государственному медицинскому университету».

Все проекты законодательных и правовых актов, вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса, были единодушно одобрены и приняты. Теперь законопроекты будут направлены на подпись президенту Туркменистана, после чего они обретут законную силу.

© TURKMENISTAN.RU, 2019