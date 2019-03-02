|02.03.19 09:38
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Туркменистан примет участие в создании международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 3-5 марта посетит Румынию для участия в специальной встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по проекту создания международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море.
Соответствующее распоряжение на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
На заседании было отмечено, что в ходе встречи предстоит обсудить вопросы наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырехсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта и т. д. По результатам встречи планируется принять итоговый документ – Бухарестскую декларацию.
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