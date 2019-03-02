Туркменистан примет участие в создании международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 3-5 марта посетит Румынию для участия в специальной встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по проекту создания международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море. Соответствующее распоряжение на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На заседании было отмечено, что в ходе встречи предстоит обсудить вопросы наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырехсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта и т. д. По результатам встречи планируется принять итоговый документ – Бухарестскую декларацию. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



