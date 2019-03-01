Представители прикаспийских государств обсуждают в столице Туркменистана вопросы безопасного мореплавания на Каспии

В Ашхабаде начало работу пятое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания в Каспийском море. Двухдневная встреча организована МИД Туркменистана, Министерством промышленности и коммуникации, а также Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

В заседании участвуют эксперты пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Разработка этого протокола предусмотрена Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности в Каспийском море, подписанным в ноябре 2010 года на III саммите глав прикаспийских государств в Баку.

Основными целями обсуждаемого протокола являются предотвращение столкновений морских судов, охрана жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров, а также обеспечение сохранности судов и перевозимых грузов. В этой связи эксперты обсуждают вопросы организации поисковых и спасательных работ на море, налаживания контроля в морских портах, расследования аварий, предотвращения негативного воздействия опасных для мореплавания внешних факторов, в том числе искусственных морских сооружений – подводных кабелей, трубопроводов, буровых платформ и других объектов.

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