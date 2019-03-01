Президент Туркменистана совершил рабочую поездку к озеру «Алтын асыр» в Каракумах

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят (область), где ознакомился с экологической обстановкой в районе искусственного озера «Алтын асыр» («Золотой век») в Центральных Каракумах. В поездке главу государства сопровождали руководители представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

Президент Туркменистана, беседуя с дипломатами, рассказал о ходе строительства озера «Алтын асыр», нацеленного на решение проблемы утилизации коллекторно-дренажных вод, которые являются неизбежным следствием орошаемого земледелия. Если прежде такие воды сбрасывались в Амударью и Каракумы, подтопляя пастбища, то теперь Туркменистан, благодаря этому проекту, первым в регионе отказывается от подобной практики.

Идея проекта заключается в том, чтобы объединить межхозяйственные и магистральные коллекторы страны в единую систему для сбора и отвода коллекторно-дренажных вод в гигантскую естественную впадину Гарашор (Черный солончак) на северо-западе Туркменистана. Длина озера 103 километра, ширина – 18,6 километра, средняя глубина – 70 метров, емкость естественной чаши – 132 кубических километра. Общий объем инвестиций, выделенных из госбюджета на реализацию этого проекта, составляет более 550 миллионов долларов США.

Глава государства отметил важность научного подхода к освоению территории озера «Алтын асыр» и подчеркнул необходимость привлечения к этой работе Академии наук Туркменистана.

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