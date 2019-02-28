|28.02.19 09:37
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Евросоюз и Туркменистан обсудили перспективы партнерства
В Брюсселе состоялась 18-я встреча совместного комитета ЕС – Туркменистан, в ходе которой были обсуждены перспективы двустороннего партнерства.
В повестку дня встречи вошли вопросы развития торговых отношений и дальнейшего продвижения реформ в области экономической политики Туркменистана.
В частности, стороны обсудили ход взаимодействия по таким направлениям, как верховенство права, реформирование государственного управления, финансовое и инвестиционное взаимодействие, безопасность, а также борьба с терроризмом, оборотом наркотиков и другими угрозами и вызовами времени.
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