Евросоюз и Туркменистан обсудили перспективы партнерства В Брюсселе состоялась 18-я встреча совместного комитета ЕС – Туркменистан, в ходе которой были обсуждены перспективы двустороннего партнерства. В повестку дня встречи вошли вопросы развития торговых отношений и дальнейшего продвижения реформ в области экономической политики Туркменистана. В частности, стороны обсудили ход взаимодействия по таким направлениям, как верховенство права, реформирование государственного управления, финансовое и инвестиционное взаимодействие, безопасность, а также борьба с терроризмом, оборотом наркотиков и другими угрозами и вызовами времени. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



