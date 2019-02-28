В Ахалском велаяте состоялись закладки двух объектов частного бизнеса

В Ахалском велаяте (области) состоялись церемонии закладки двух крупных объектов сферы частного бизнеса – агропромышленного комплекса и завода по производству железобетонной продукции.

В торжества приняли участие заместитель хякима Ахалского велаята (области) Сердар Бердымухамедов, депутаты национального парламента, представители районных администраций, учреждений и предприятий региона, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Агропромышленный комплекс, площадь которого составит 220 гектаров, будет производить и перерабатывать различную сельхозпродукцию для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Второй объект – завод по выпуску железобетонных изделий – будет ежегодно выпускать 500 тысяч метров бетонных труб.

На церемониях закладки отмечалось, что строительство новых высокотехнологичных предприятий в регионах страны является приоритетным направлением социально-экономической политики Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2019