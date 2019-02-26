Туркменистан готовится к первому Каспийскому экономическому форуму

По инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум (КЭФ). В рамках форума состоится международная конференция, Каспийская выставка инновационных технологий, а также будут организованы встречи представителей государств, деловых кругов и компаний.

С целью проведения этого важного международного мероприятия на высоком организационном уровне, создан официальный веб-сайт: CEFAvaza2019.gov.tm. Делегации иностранных государств, желающие принять участие в работе форума, должны пройти регистрацию на вышеуказанном сайте.

Для участия в работе форума приглашаются делегации прикаспийских государств, в том числе руководители и члены правительств, главы прибрежных регионов и руководители региональных исполнительных органов управления, представители банковского сектора и деловых кругов Прикаспийского региона и заинтересованных стран, научные работники, а также руководители компаний, осуществляющих экономическую деятельность на Каспийском море. На форум также приглашаются делегации других государств, в первую очередь близких к Каспийскому региону, а также представители международных экономических и финансовых организаций.

В ходе первого Каспийского экономического форума будут рассмотрены вопросы развития торгово-экономических отношений, прежде всего создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, торговли, туризма и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

КЭФ призван дать мощный созидательный импульс торгово-экономическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству на Каспийском море и в прилегающих регионах, превращению Каспия в один из крупнейших транспортно-транзитных узлов международного значения, играющего важнейшую роль в формировании нового геоэкономического пространства в Евразии и отвечающего современным глобальным тенденциям.

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