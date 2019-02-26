Представители прикаспийских стран обсуждают в Ашхабаде вопросы борьбы с браконьерством на море

В МИД Туркменистана начало работу 4-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море.

Двухдневное обсуждение организовано МИД Туркменистана, Министерством промышленности и коммуникации и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. В заседании участвуют эксперты всех пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсуждают текст проекта протокола, определение компетентных органов, ответственных за реализацию протокола, механизм, формы и рамки сотрудничества прикаспийских стран в сфере борьбы с браконьерством на Каспии.

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