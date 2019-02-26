Президент Туркменистана и премьер-министр Армении обсудили по телефону развитие межгосударственного диалога

В ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили развитие межгосударственного диалога.

Стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития двустороннего партнерства в различных секторах экономики. Было отмечено, что основой для активизации взаимовыгодных туркмено-армянских связей является созданная нормативно-правовая база, охватывающая широкий спектр направлений.

Также отмечалось, что важная роль в развитии туркмено-армянского партнерства отводится совместной межправительственной комиссии, призванной способствовать практической реализации достигнутых договоренностей, диверсификации и наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Стороны также подчеркнули актуальность расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной области, выступающей фактором укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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