На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 50 сделок на 45 миллионов 652 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Германии, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили сжиженный газ, автобензин, нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Турции и Афганистана приобрели бензин и мазут, выработанные на Сейдинском НПЗ. Полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы стал предметом сделок коммерсантов из Швейцарии и Узбекистана, а карбамид (ГК «Туркменхимия») – предпринимателей из Афганистана.

Помимо этого, бизнесменам из России, Турции, ОАЭ, Афганистана, Киргизии и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, пряжа хлопчатобумажная и автотранспорт. За манатные средства коммерсанты из России, Китая, Великобритании, ОАЭ, Казахстана, Киргизии и Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную, шерсть сараджинскую на общую сумму более 11 миллионов 297 тысяч манатов.

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