В Сеуле состоялось заседание туркмено-корейской межправительственной комиссии

В Сеуле состоялась седьмое заседание Туркмено-корейской межправительственной комиссии по торговому, экономическому научному и технологическому сотрудничеству. В ходе заседания были рассмотрены состояние и перспективы двусторонних отношений между Туркменистаном и Республикой Корея. Стороны обсудили меры развития торгово-экономического сотрудничества межу двумя государствами.

В этот же день состоялся туркмено-корейский бизнес-форум, в котором приняли участие более 100 представителей государственных структур и деловых кругов Республики Корея. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Участники заседания межправительственной комиссии и бизнес-форума также провели в Сеуле двусторонние встречи с представителями корейских государственных структур и частных компаний. В ходе этих встреч были обсуждены конкретные проекты в промышленной и инвестиционной сферах.

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