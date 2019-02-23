В Туркменистане цены и тарифы на важные виды товаров и услуг будут регулироваться государством В целях развития рыночной экономики, дальнейшего совершенствования ценообразования (тарифов) и социальной защиты потребителей президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление. Согласно документу, цены (тарифы) на важные виды товаров, продукции, работ и услуг производственно-технического назначения и социальной значимости подлежат регулированию со стороны государства. Документом также утверждены перечень товаров, продукции, работ и услуг для внутреннего рынка, цены (тарифы) на которые устанавливаются Кабинетом министров Туркменистана, а также перечень товаров, продукции, работ и услуг для внутреннего рынка, цены (тарифы) на которые устанавливаются Министерством финансов и экономики по согласованию с Кабинетом министров. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



