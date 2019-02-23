|23.02.19 10:15
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В Туркменистане цены и тарифы на важные виды товаров и услуг будут регулироваться государством
В целях развития рыночной экономики, дальнейшего совершенствования ценообразования (тарифов) и социальной защиты потребителей президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал соответствующее постановление.
Согласно документу, цены (тарифы) на важные виды товаров, продукции, работ и услуг производственно-технического назначения и социальной значимости подлежат регулированию со стороны государства.
Документом также утверждены перечень товаров, продукции, работ и услуг для внутреннего рынка, цены (тарифы) на которые устанавливаются Кабинетом министров Туркменистана, а также перечень товаров, продукции, работ и услуг для внутреннего рынка, цены (тарифы) на которые устанавливаются Министерством финансов и экономики по согласованию с Кабинетом министров.
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