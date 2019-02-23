В Туркменистане построят монумент «Велосипед»

В целях популяризации в Туркменистане физкультуры и спорта, внедрения в обществе принципов здорового образа жизни и развития в стране велосипедного спорта, в Ашхабаде будет построен монумент «Велосипед». Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает администрации города Ашхабада заключить с индивидуальным предприятием «Sport ýyldyzy» («Звезда спорта») контракт на проектирование и строительство монумента «Велосипед».

Документом предписано начать строительные работы в марте 2019 года и сдать объект в мае 2020 года.

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