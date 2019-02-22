В Ашхабаде состоялись туркмено-афганские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в туркменскую столицу с официальным визитом.

В ходе переговоров в формате один на один и в расширенном составе делегаций главы государств обсудили ключевые направления туркмено-афганского сотрудничества, уделив особое внимание топливной энергетике, электроэнергетике, транспортно-коммуникационной сфере, торговле, культуре и образованию. В частности, лидеры двух государств обменялись мнениями о ходе строительства магистрального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по направлению Туркменистан – Афганистан – Пакистан и другие вопросы.

В ходе переговоров был отмечен прогресс в развитии торгово-экономических отношений. Так, в 2018 году взаимный товарооборот составил около 684 миллионов долларов США, что намного выше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года.

Кроме того, стоны обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе, представляющие взаимный интерес. В этой связи туркменский лидер подчеркнул, что Туркменистан как нейтральное государство и ближайший сосед готов помочь Афганистану в налаживании прямых переговоров между афганским правительством и всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании ситуации в стране мирными, политическими средствами.

По завершении переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов, призванных способствовать развитию туркмено-афганского партнерства.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани поставили свои подписи под Договором о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Исламской Республикой Афганистан и совместным заявлением.

В присутствии глав государств были подписаны соглашения о воздушном сообщении, о месте международного железнодорожного перехода на туркмено-афганской государственной границе, о сотрудничестве и взаимопомощи в делах таможни. Также стороны подписали меморандумы о взаимопонимании по развитию сотрудничества в нефтегазовой сфере, о наращивании объемов туркменской электроэнергии, поставляемой в афганскую провинцию Герат, по строительству железной дороги Акина – Андхой, по сотрудничеству между Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана и Национальным архивом Афганистана, а также утвердили правила организации на туркмено-афганской государственной границе железнодорожного сообщения между станциями Серхетабат – Тургунди.

Затем лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации. После этого в честь высокого гостя, президент Туркменистана дал официальный обед.

Во второй половине дня президент Исламской Республики Афганистан посетил Институт международных отношений МИД Туркменистана, где выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами.

Завершив программу официального визита в Туркменистан, афганский лидер проследовал в столичный Международный аэропорт и отбыл из Ашхабада.

© TURKMENISTAN.RU, 2019