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21.02.19 09:45

Преподаватели вузов Туркменистана выезжают за рубеж для обмена опытом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжения, в соответствии с которыми в целях изучения лучшего мирового опыта представители профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов будут направлены в зарубежные командировки.

В соответствии с документами, преподаватели Государственного энергетического института поедут в Республику Корея, Государственной академии художеств, Института коммунального хозяйства и Инженерно-технологического университета имени Огуз хана –  в Японию, Туркменского государственного института финансов и Туркменского государственного института экономики и управления – в КНР, Туркменского сельскохозяйственного института и Национального института спорта и туризма – в Румынию, а Международного университета гуманитарных наук и развития – в Австрию.

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