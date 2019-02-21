|21.02.19 09:45
|
Преподаватели вузов Туркменистана выезжают за рубеж для обмена опытом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжения, в соответствии с которыми в целях изучения лучшего мирового опыта представители профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов будут направлены в зарубежные командировки.
В соответствии с документами, преподаватели Государственного энергетического института поедут в Республику Корея, Государственной академии художеств, Института коммунального хозяйства и Инженерно-технологического университета имени Огуз хана – в Японию, Туркменского государственного института финансов и Туркменского государственного института экономики и управления – в КНР, Туркменского сельскохозяйственного института и Национального института спорта и туризма – в Румынию, а Международного университета гуманитарных наук и развития – в Австрию.
© TURKMENISTAN.RU, 2019