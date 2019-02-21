Преподаватели вузов Туркменистана выезжают за рубеж для обмена опытом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжения, в соответствии с которыми в целях изучения лучшего мирового опыта представители профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов будут направлены в зарубежные командировки. В соответствии с документами, преподаватели Государственного энергетического института поедут в Республику Корея, Государственной академии художеств, Института коммунального хозяйства и Инженерно-технологического университета имени Огуз хана – в Японию, Туркменского государственного института финансов и Туркменского государственного института экономики и управления – в КНР, Туркменского сельскохозяйственного института и Национального института спорта и туризма – в Румынию, а Международного университета гуманитарных наук и развития – в Австрию. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



