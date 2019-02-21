Встреча президентов Туркменистана и Афганистана в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проведет переговоры с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

Встреча в верхах призвана стать еще одним важным шагом на пути укрепления сотрудничества двух стран, народы которых объединяют многовековые традиции дружбы и историко-культурные связи.

На повестку дня очередных туркмено-афганских переговоров на высшем уровне будет вынесен широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия – как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и прежде всего ООН. Лидеры двух стран обсудят ключевые направления взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

По итогам встречи в верхах предусматривается подписание солидного пакета документов, призванных придать новый импульс развитию конструктивного политического диалога, расширению торгово-экономического партнерства и культурно-гуманитарных контактов между двумя государствами.

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