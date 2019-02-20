В столице Туркменистана состоялся спортивный медиафорум

В Олимпийском городке Ашхабада состоялся медиафорум под названием «Значение спорта в области устойчивого развития». Во встрече приняли участие представители Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана, МИД, НОК Туркменистана, Национального института спорта и туризма, местные и иностранные журналисты, пресс-атташе дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

На форуме было рассказано о ходе работ по подготовке сборной команды Туркменистана для участия в XXXII летних Олимпийских играх в 2020 году в Токио, а также о ходе реализации Целей устойчивого развития ООН в области спорта.

Выступившие на форуме отметили опыт успешного проведения в Туркменистане в 2017 году V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, в 2018 году – чемпионата мира по тяжелой атлетике и международного авторалли «Амуль-Хазар 2018». На встрече была также подчеркнута готовность Туркменистана и впредь проводить международные спортивные мероприятия высокого уровня.

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