Состоялась регистрация национальных наблюдателей на довыборах в парламент и местные органы власти

Состоялась регистрация национальных наблюдателей, которые будут вести мониторинг выборов депутатов в парламент и местные органы представительной власти, вместо выбывших.

Всего от Демократической партии Туркменистана, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций, а также групп граждан было зарегистрировано 284 наблюдателя. Для них были организованы обучающие семинары, в ходе которых наблюдатели ознакомились с изменениями в национальном избирательном законодательстве, своими правами и обязанностями, а также с международной практикой мониторинга предвыборной кампании.

Наблюдатели будут присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, при опечатывании избирательных урн, на избирательных участках перед началом голосования, в ходе его, при подсчете голосов, а также при определении результатов выборов. Кроме того, они будут оценивать уровень организации кампании и соблюдение действующего в стране законодательства, обеспечивать свободу волеизъявления граждан и демократичность избирательной процедуры.

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