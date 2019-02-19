В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась конференция «Туркменская дипломатия: на службе решения международных вопросов», приуроченная к Дню дипломатических работников страны.

В форуме приняли участие руководители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, работники МИД Туркменистана, преподаватели и студенты ряда высших учебных заведений Ашхабада.

В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что туркменская дипломатия является примером сочетания традиционных и современных функций и форм деятельности, следования общепризнанным нормам международного права, принципам равноправия и взаимного уважения, дружбы, добрососедства и сотрудничества между государствами.

На форуме было отмечено, что отличительными чертами туркменской внешнеполитической стратегии являются сбалансированность, последовательность и приверженность многосторонним конструктивным подходам в решении международных проблем.

Затем состоялась традиционная церемония награждения ряда молодых сотрудников туркменской дипломатической службы и студентов Института международных отношений дипломами МИД Туркменистана. Также в рамках конференции состоялась презентация двух книг, посвященных внешней политике Туркменистана.

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