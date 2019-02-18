На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 58 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 58 сделок на 156 миллионов 951 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Швейцарии, Турции, Афганистана, Эстонии и Киргизии закупили мазут топочный малосернистый, гидроочищенное дизельное топливо, масло базовое, дизельное топливо, автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Афганистана приобрели также дизельное топливо, выработанное на Сейдинском НПЗ. Полиэтилен высокой плотности и полипропилен производства полимерного завода в Киянлы стал предметом сделок предпринимателей из России, ОАЭ и Китая.

Помимо этого, коммерсантам из Турции, ОАЭ, Китая, Афганистана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, средства медицинского назначения, пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно.

За манатные средства бизнесмены из Китая, Великобритании и Афганистана приобрели пряжу хлопчатобумажную и средства медицинского назначения на общую сумму более 7 миллионов 671 тысячи манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму свыше 338 тысяч манатов.

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