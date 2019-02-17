|17.02.19 09:21
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В Ахалском велаяте открыли водоочистной комплекс и заложили новую школу
В Каахкинском этрапе (районе) Ахалского велаята (области) состоялись церемонии открытия комплекса водоочистных сооружений и закладки фундамента общеобразовательной школы.
В торжествах приняли участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, депутаты парламента, представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, городских, районных администраций и общественных организаций.
Водоочистной комплекс мощностью 30 тысяч кубических метров высококачественной питьевой воды в сутки позволит удовлетворить потребности жителей окрестных населенных пунктов. Что касается новой школы на 400 мест, то она позволит улучшить условия обучения сельских учеников и повысить качество школьного образования на селе.
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