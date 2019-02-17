В Туркменистане приватизированы животноводческие и птицеводческие комплексы В Туркменистане, в целях создания условий для развития предпринимательства, приватизированы строящиеся животноводческие и действующие птицеводческие комплексы. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Одно постановление предписывает передать 4 строящихся животноводческих комплекса в качестве частной собственности подрядчикам, которые являются членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Новым владельцам комплексов предписано завершить строительство объектов в декабре 2020 года. Второй документ предусматривает приватизацию двух птицеводческих комплексов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды путем прямой (адресной) продажи членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



