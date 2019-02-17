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17.02.19 08:29

В Туркменистане приватизированы животноводческие и птицеводческие комплексы

В Туркменистане, в целях создания условий для развития предпринимательства, приватизированы строящиеся животноводческие и действующие птицеводческие комплексы. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Одно постановление предписывает передать 4 строящихся животноводческих комплекса в качестве частной собственности подрядчикам, которые являются членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Новым владельцам комплексов предписано завершить строительство объектов в декабре 2020 года.

Второй документ предусматривает приватизацию двух птицеводческих комплексов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды путем прямой (адресной) продажи членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

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