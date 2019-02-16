Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
16.02.19 09:18

В Туркменистане в 2019 году высадят три миллиона деревьев

В Туркменистане в 2019 году, в целях успешной реализации Национальной лесной программы, высадят три миллиона деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Постановление главы государства поручает министерствам, отраслевым ведомствам, администрациям областей и города Ашхабада обеспечить посадку и полив методом капельного орошения саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда на отдельно выделенных земельных участках.

Документом также предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды обеспечить в достаточном количестве озеленительную кампанию саженцами винограда и деревьев, а также осуществлять контроль над проведением посадок и ухода за ними.

© TURKMENISTAN.RU, 2019
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2019 Turkmenistan.ru