|16.02.19 09:18
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В Туркменистане в 2019 году высадят три миллиона деревьев
В Туркменистане в 2019 году, в целях успешной реализации Национальной лесной программы, высадят три миллиона деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Постановление главы государства поручает министерствам, отраслевым ведомствам, администрациям областей и города Ашхабада обеспечить посадку и полив методом капельного орошения саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда на отдельно выделенных земельных участках.
Документом также предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды обеспечить в достаточном количестве озеленительную кампанию саженцами винограда и деревьев, а также осуществлять контроль над проведением посадок и ухода за ними.
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