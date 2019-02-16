В Туркменистане в 2019 году высадят три миллиона деревьев В Туркменистане в 2019 году, в целях успешной реализации Национальной лесной программы, высадят три миллиона деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Постановление главы государства поручает министерствам, отраслевым ведомствам, администрациям областей и города Ашхабада обеспечить посадку и полив методом капельного орошения саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда на отдельно выделенных земельных участках. Документом также предписано Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды обеспечить в достаточном количестве озеленительную кампанию саженцами винограда и деревьев, а также осуществлять контроль над проведением посадок и ухода за ними. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



