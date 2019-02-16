В Туркменистане утверждена госпрограмма по совершенствованию системы ценообразования в строительстве В Туркменистане совершенствуется система ценообразования в строительном секторе. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Документом утверждена Государственная программа по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2019-2025 годы. Эта госпрограмма предусматривает подготовку соответствующими учреждениями, министерствами, ведомствами и вузами страны государственного классификатора стройматериалов, порядка мониторинга ценообразования в строительстве, методической документации, а также учет программного обеспечения и создание государственного реестра приблизительных норм и цен в стройиндустрии. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



