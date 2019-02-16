|16.02.19 08:52
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В Туркменистане утверждена госпрограмма по совершенствованию системы ценообразования в строительстве
В Туркменистане совершенствуется система ценообразования в строительном секторе. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документом утверждена Государственная программа по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2019-2025 годы.
Эта госпрограмма предусматривает подготовку соответствующими учреждениями, министерствами, ведомствами и вузами страны государственного классификатора стройматериалов, порядка мониторинга ценообразования в строительстве, методической документации, а также учет программного обеспечения и создание государственного реестра приблизительных норм и цен в стройиндустрии.
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