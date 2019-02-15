Президент Туркменистана встретился с представителями общественности страны

В Ашхабаде, в Центре общественных организаций, состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с представителями общественно-политических организаций и сферы культуры страны.

В ходе своего выступления глава государства рассказал о разработке новых путей и направлений реализации принятых программ дальнейшего развития Туркменистана, а также выдвинутых государством международных инициатив.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей для общественно-политических организаций на современном этапе является работа с молодежью. По мнению туркменского лидера, общественные организации должны приложить большие усилия и на высоком организационном уровне вести работу по формированию интеллектуально развитого молодого поколения, повышению его образованности и расширению кругозора.

Также в ходе выступления глава государства предложил увековечить имена видных деятелей театра, кино, музыкально-песенного искусства – Алты Карлиева, Маи Кулиевой, Бяшима Нурали, известных бахши и музыкантов – Шукур бахши, Махтумкули Гарлыева, Сахы Джепбарова и писателя Османа Одаева.

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