В Берлине состоялся туркмено-германский бизнес-форум

Делегация Туркменистана приняла участие в туркмено-германском бизнес-форуме в Берлине. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов по расширению двусторонних торгово-экономических связей путем их диверсификации.

Германским партнерам была представлена подробная информация об основных направлениях развития туркменской экономики, а также организована выставка продукции, производимой в Туркменистане.

В рамках форума состоялись встречи членов туркменской делегации с представителями германских компаний Claas и Umax Trade GmbH. По итогам бизнес-форума германская компания Umax Trade GmbH подписала меморандумы о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и охраны природы Туркменистана, а также с Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А. Ниязова.

Также был подписан ряд соглашений между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и компаниями Германии.

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