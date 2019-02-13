В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Регионального центра Красного креста и Красного полумесяца в Центральной Азии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой Регионального центра Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца в Центральной Азии Баярмаа Лунтан, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы развития партнерства в таких областях, как снижение риска бедствий, изменение климата и содействие культуре мира и ненасилия. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы поддержки правительством Туркменистана Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца в Центральной Азии в гуманитарной работе, и других областях, представляющих взаимный интерес.

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