Делегация Туркменистана при ОБСЕ выступила с заявлением о туркменских приоритетах в области безопасности

В ходе очередного заседания Комитета по безопасности ОБСЕ делегация Туркменистана выступила с заявлением на тему «Приоритеты Туркменистана в области безопасности».

В заявлении было отмечено, что Туркменистан строго руководствуется принципами нейтралитета, невмешательства, приверженности мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий. Туркменистан считает, что приоритетными направлениями в деятельности международного сообщества должны быть дальнейшие совместные усилия государств в сфере разоружения, нераспространения оружия массового поражения, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи было отмечена инициатива президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, выдвинутая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявить 2019 год «Годом мира и доверия».

Участники заседания также были проинформированы о сотрудничестве Туркменистана с соответствующими структурами ООН, Европейским союзом, миссией ОБСЕ в Ашхабаде, а также о предстоящей в Туркменистане 17-18 апреля 2019 года конференции «Противодействие финансированию терроризма и организованной преступности», которая будет организована туркменским правительством совместно с ОБСЕ.

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