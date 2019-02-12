Туркменские паралимпийцы завоевали призовые места на Кубке мира

Календарный год спортивного календаря туркменские паралимпийцы начали с уверенного выступления в рамках соревнований на Кубок мира, прошедших в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

В женских состязаниях по пара-пауэрлифтингу в весовой категории до 79 кг среди восьми участниц лишь один шаг отделил представительницу Туркменистана, мастера спорта международного класса Маягозель Экееву от верхней ступеньки пьедестала почета. Двукратный призер азиатских Паралимпийских игр (2010, 2014 гг.) сумела зафиксировать вес 106 кг и завоевала престижное «серебро».

В мужских соревнованиях пауэрлифтеров в весе до 72 кг среди 15 участников третий результат (175 кг) показал мастер спорта международного класса из Туркменистана Сергей Меладзе. Трехкратный призер азиатских Паралимпийских игр (2010, 2014, 2018 гг.) уступил только спортсменам из Египта и Ирака и в очередной раз подтвердил свой высокий спортивный класс, получив «бронзу» на престижных стартах.

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