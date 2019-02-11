Сборная Туркменистана принимает участие в I зимних международных спортивных играх «Дети Азии» в Южно-Сахалинске

В российском городе Южно-Сахалинске стартовали I зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимает участие и сборная Туркменистана. Государство, где снег является экзотикой, представляют юниорская хоккейная команда и две фигуристки.

С 11 февраля туркменским хоккеистам предстоят матчи с командами Республики Саха (Якутия), Казахстана и Уральского федерального округа России. Фигуристки вступят в борьбу за медали 13 февраля, в этот день они представят короткую программу.

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