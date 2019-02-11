На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 17 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 17 сделок на сумму около 6 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Панамы приобрели прямогонный бензин производства Сейдинского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, бизнесмены из России, ОАЭ, Турции, Украины и Узбекистана закупили бесцветное листовое стекло, портландцемент и хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства коммерсанты из России и Великобритании приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 3 миллионов 200 тысяч манатов.

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