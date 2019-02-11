Делегация Туркменистана посетила с рабочим визитом Тунисскую Республику

Делегация Туркменистана посетила Тунис с рабочим визитом. Туркменская делегация была принята президентом Тунисской Республики Беджи Каидом Эс Себси, который подчеркнул значимость развития туркмено-тунисских отношений на современном этапе. При этом было отмечено, что оба государства активно взаимодействуют на международной арене, в частности, в рамках ООН.

Для дальнейшего развития отношений между двумя странами, президент Туниса предложил организовать визиты правительственных и министерских делегаций, а также инициировал создание совместной рабочей группы, деятельность которой будет сфокусирована на расширении двустороннего сотрудничества.

В этот же день в МИД Туниса состоялись туркмено-тунисские переговоры, в ходе которых был обсужден круг вопросов развития политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. По результатам переговоров были подписаны меморандумы о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух государств, а также о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатическим учебным и научно-исследовательским институтом Туниса.

Также туркменская делегация провела встречу с министром развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Заедом аль Азари. Стороны отметили наличие широких возможностей для реализации связей в таких областях, как инвестиционная деятельность, индустриализация, торговля и сельское хозяйство. По итогам переговоров достигнуто согласие о развитии договорно-правовой базы, регламентирующей двусторонние отношения инвестиционной и налоговой сферах.

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