В Ахалском велаяте открыт современный тепличный комплекс

На территории Ахалского велаята (области) состоялась церемония ввода в строй современного тепличного комплекса, возведенного на площади 10 гектаров.

В церемонии принял участие заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов, депутаты национального парламента, руководители районных администраций, учреждений и предприятий региона, члены Союза промышленников и предпринимателей, представители общественных организаций и СМИ.

Новый комплекс специализируется на выращивании элитных сортов томатов, других овощных культур. Как отмечают специалисты, с одного гектара площади планируется получать 200-250 тонн помидоров. Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Здесь автоматизированы системы поддержания оптимального температурного и светового режима, уровня влажности и насыщения почвы питательными веществами.

Также в Ахалском велаяте состоялась церемония закладки фундамента аналогичного тепличного комплекса. Ввод в строй новых сельхозпредприятий будет способствовать росту производства экологически чистой продовольственной продукции, а также позволит создать 400 новых рабочих мест.

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