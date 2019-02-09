В Ашхабаде обсудили подготовку национального обзора Туркменистана в области достижения Целей устойчивого развития

В МИД Туркменистана состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке добровольного национального обзора Туркменистана в области реализации в стране Целей устойчивого развития (ЦУР).

В заседании приняли участие руководители ряда министерств и ведомств Туркменистана, а также представители структур ООН в Ашхабаде. На встрече был обсужден ход подготовки Добровольного национального обзора Туркменистана в области ЦУР, который пройдет в июле 2019 года в рамках политического форума высокого уровня в Нью-Йорке.

Участники заседания выступили с отчетами о проделанной в этой области работе. На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан своевременно и качественно выполняет задачи в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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