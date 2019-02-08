Президент Туркменистана встретился с депутатами Меджлиса

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с депутатским корпусом, на которой были определены приоритетные направления законотворческой работы в 2019 году.

В ходе выступления перед парламентариями глава государства в числе первоочередных задач парламента назвал совершенствование действующих и принятие новых законодательных актов, направленных на повышение эффективности отраслей экономики в условиях рынка, поддержку предпринимательских инициатив, стимулирование инвестиционной активности, приватизацию и реорганизацию объектов государственной собственности в акционерные общества.

Президент Туркменистана в своем выступлении затронул вопросы развития и модернизации законодательства в области рационального использования государственных ресурсов, урегулирования бюджетно-налоговых и денежно-кредитных отношений в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

По словам главы государства, в стране необходимо создать надежные правовые основы развития цифровой экономики Туркменистана, сельского хозяйства, транспорта, образования, науки, экологии, социальной защиты населения и других областей жизни государства и общества.

В заключение президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что приведение национального законодательства в соответствие требованиям времени должно опираться на исконные принципы справедливости, равенства и гуманизма, которые составляют основу внутренней и внешней политики Туркменистана.

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