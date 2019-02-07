Глава МИД России высоко оценил уровень туркмено-российского взаимодействия

После встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью местной прессе высоко оценил уровень туркмено-российского взаимодействия.

– В ходе продолжительной беседы с президентом Гурбангулы Мяликгулыевичем Бердымухамедовым я по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина передал самые теплые приветствия, пожелания успехов в масштабной деятельности руководителя Туркменистана и подтвердил, что Российская Федерация строго руководствуется всеми договоренностями, которые были достигнуты на высшем уровне, в том числе во время визита российского лидера в Ашхабад, который состоялся чуть больше года назад.

И Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией, вступивший в силу, является фундаментом всех наших планов и мероприятий в самых разных областях – от экономической сферы до образования, от диалога по проблемам безопасности в регионе до Каспийской проблематики, которая, конечно же, занимает особое место. Отмечу, что этому вопросу Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов уделил особое внимание.

В 2002 году именно здесь, в Ашхабаде, начался переговорный процесс на высшем уровне лидеров пяти прикаспийских государств. И в прошлом году он завершился подписанием Конвенции о международно-правовом статусе Каспия, параллельно были приняты два документа, которые также инициированы Президентом Туркменистана. Я имею в виду соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в сфере транспорта.

И в этом году Туркменистан впервые в истории проведет Каспийский экономический форум, который состоится в августе. А также примет очередной, уже шестой, саммит глав каспийских государств. В целом у нас очень хорошие планы на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в гуманитарной сфере.

Сегодня президент Туркменистана подчеркнул свою полную поддержку нашему взаимодействию в сфере образования. 30 тысяч граждан Туркменистана учатся в российских вузах. Было отмечено, что русский язык преподается в Туркменистане во многих учебных заведениях. А Туркмено-российская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина, по отзывам профессионалов, является лучшей в регионе.

Гуманитарно-культурная проблематика будет одной из приоритетных в этом году в рамках председательства Туркменистана в СНГ. Планов у нас много, и мероприятий будет немало, которые посвящены и СНГ, и сотрудничеству в рамках «каспийской пятерки».

В обозримом будущем, я надеюсь, в очень скором, состоится очередное заседание Межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Все эти планы были одобрены президентами России и Туркменистана, и министерства иностранных дел двух стран будут координировать работу задействованных ведомств с тем, чтобы все договоренности были полностью выполнены на благо двух наших стран и наших народов.

Двусторонним взаимодействием в нефтегазовой сфере занимаются руководители Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Президент Туркменистана в ходе беседы выразил удовлетворение тем, как решаются газовые вопросы в российско-туркменском диалоге. Сейчас они рассматриваются с прицелом на поиск новых, далеко идущих договоренностей.

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