Подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и России

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией МИД Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На повестку дня были вынесены ключевые вопросы развития туркмено-российского диалога, а также актуальные проблемы региональной и международной политики.

По итогам встречи была подписана программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2019-2020 годы. После этого глава внешнеполитического ведомства РФ выступил с лекцией в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

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