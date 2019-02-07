Президент Туркменистана встретился с главой МИД России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Туркменистаном и РФ. Глава государства и руководитель российского внешнеполитического ведомства уделили особое внимание ходу выполнения договоренностей, достигнутых во время официального визита президента России Владимира Путина в Туркменистан в октябре 2017 года.

На переговорах было подчеркнуто, что основой для реализации всех намеченных планов призван стать вступивший в силу Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией, открывающий возможности для взаимодействия в различных областях – в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Большая роль в реализации многопланового потенциала двух государств отводится совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой намечено провести в первом квартале текущего года. В частности, в повестку дня встречи планируется включить и вопросы дальнейшего взаимодействия в нефтегазовой сфере. В этой связи президент Туркменистана выразил удовлетворение тем, что газовая проблематика в туркмено-российском диалоге рассматривается с прицелом на поиск новых, масштабных договоренностей.

В ходе встречи президент Туркменистана и глава российского МИД обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной политики, касающихся обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития. В этой связи было подтверждено намерение двух государств и далее укреплять традиционное сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах, прежде всего в рамках ООН, СНГ и других международных организаций и структур.

Особое внимание стороны уделили теме сотрудничества на Каспии. В этой связи Сергей Лавров высоко оценил подход Туркменистана, благодаря которому стало возможным решение многих актуальных вопросов каспийской проблематики.

На встрече были также обсуждены мероприятия, запланированные к проведению в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году, в числе которых заседания Совета министров иностранных дел, глав государств и правительств, Экономического совета, форум творческой и научной интеллигенции и другие.

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