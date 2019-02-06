В столице Туркменистана обсудили вопросы проведения первого Каспийского экономического форума

В Ашхабаде состоялся международный медиафорум, посвященный вопросам проведения первого Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа текущего года в национальной туристической зоне «Аваза».

Во встрече, организованной МИД Туркменистана, приняли участие представители СМИ прикаспийских стран – Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. В ходе медиафорума руководители и представители туркменских министерств, ведомств и СМИ рассказали гостям о предстоящем первом Каспийском экономическом форуме и о видении Туркменистаном развития экономического сотрудничества между странами Прикаспийского региона.

Повестка дня первого Каспийского экономического форума будет охватывать широкий круг вопросов, которые в дальнейшем составят основу перспективных направлений взаимодействия прибрежных государств. Предполагается, что на рассмотрение участников форума будут предложены такие актуальные темы, как роль экономики Каспийского региона в глобальном измерении, усиление инвестиционной привлекательности промышленности, энергетики, торговли, туризма и других отраслей экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

Также наряду с основными мероприятиями форума прорабатываются программы проведения международной конференции и Каспийской выставки инновационных технологий.

С инициативой проведения первого Каспийского экономического форума в Туркменистане выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов на V саммите глав прикаспийских государств в казахстанском Актау. По мнению главы государства, этот форум должен стать постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводиться на регулярной основе попеременно в каждом из прикаспийских государств.

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