В Туркменистане с февраля начнет выходить международный спортивный журнал

В Туркменистане с февраля этого года начнет выходить международный спортивный журнал «Türkmenistan. Sport». Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Постановление предписывает Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана, объединив журнал «Bedenterbiýe we sport» («Физкультура и спорт» и международный журнал «Türkmenistan. Sport», создать на их базе международный журнал «Türkmenistan. Sport» в качестве юридического лица, работающего на хозрасчетной основе.

В соответствии с документом, международный журнал «Türkmenistan. Sport» будет издаваться на туркменском, английском и русском языках начиная с февраля 2019 года с периодичностью выхода в свет раз в квартал.

Постановлением главы государства Туркменской государственной издательской службе поручено обеспечить высококачественное и своевременное издание международного журнала «Türkmenistan. Sport», а Министерству промышленности и коммуникации организовать на журнал периодическую подписку.

© TURKMENISTAN.RU, 2019