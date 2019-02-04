На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 40 сделок на 33 миллиона 274 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Швейцарии, Эстонии, Китая, ОАЭ, Узбекистана и Киргизии закупили дорожный битум, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из России приобрели полиэтилен высокой плотности и полипропилен, выпущенные на полимерном заводе в Киянлы. Карбамид производства госконцерна «Туркменхимия» стал предметом сделок предпринимателей из Великобритании, ОАЭ и Афганистана.

Помимо этого, коммерсантам из РФ, Турции, ОАЭ, Киргизии, Узбекистана и Афганистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа, махровое полотно, хозяйственная вата, портландцемент, соль для ванн и косметическая глина.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Канады и Китая, приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму более 15 миллионов 553 тысячи манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму 315 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2019