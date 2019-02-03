Рост ВВП Туркменистана в 2018 году превысил 6 процентов

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана в 2018 году составил 6,2 процента. Об этом на расширенном заседании правительства, посвященном итогам прошлого года, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

По словам главы государства, в прошлом году объем экспорта туркменской продукции превысил 11 миллиардов 200 миллионов долларов США. В стране были построены и сданы в эксплуатацию 1704 объекта общей стоимостью около 10 млрд. долларов. В 2018 году производство продукции в стране по сравнению с 2017 годом выросло на 5 процентов.

На расширенном заседании правительства в числе задач на ближайший период глава государства назвал снижение зависимости внутреннего рынка от экспорта, ускорение цифровизации экономики, развитие рыночных институтов и активную инвестиционную политику.

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