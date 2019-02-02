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02.02.19 09:57

Президент Туркменистана произвел назначения в правительстве страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения в правительстве Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2018 года.

Указами главы государства Тахырберди Дурханов назначен министром промышленности и коммуникации Туркменистана, Ресул Реджепов – министром текстильной промышленности, Магтымгулы Байрамдурдыев – министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Аннагелди Язмырадов – председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.

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