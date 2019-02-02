В Ашхабаде открылась юбилейная выставка народного художника Туркменистана В галерее Союза художников Туркменистана открылась выставка произведений скульптора Сарагта Бабаева, посвященная 70-летию мастера. Поздравить народного художника Туркменистана пришли коллеги по творческому цеху, студенты художественных учебных заведений и многочисленные любители изобразительного искусства. Сарагт Бабаев мастер не только монументальных скульптурных композиций, украшающих Ашхабад и многие другие города Туркменистана. Зрители могут подолгу любоваться простыми жанровыми сценками в малых формах. Однако особую славу ему принесли скульптуры исторических личностей. На выставке представлено более 300 композиций и бюстов, изображающих Огузхана, Героглы, Омара Хайяма, Алп Арслана и других легендарных личностей, а также деятелей культуры, писателей и поэтов из совсем недавней туркменской истории. © TURKMENISTAN.RU, 2019

Журнал «Туркменистан» Актуально 17.12.2018 ПОТЕНЦИАЛ СОДРУЖЕСТВА Состоявшийся в Санкт-Петербурге неформальный саммит СНГ, по сути, дал старт председательству Туркменистана в этом межгосударственном объединении в предстоящем году.



