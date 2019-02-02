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02.02.19 08:31

В Ашхабаде открылась юбилейная выставка народного художника Туркменистана

В галерее Союза художников Туркменистана открылась выставка произведений скульптора Сарагта Бабаева, посвященная 70-летию мастера. Поздравить народного художника Туркменистана пришли коллеги по творческому цеху, студенты художественных учебных заведений и многочисленные любители изобразительного искусства.

Сарагт Бабаев мастер не только монументальных скульптурных композиций, украшающих Ашхабад и многие другие города Туркменистана. Зрители могут подолгу любоваться простыми жанровыми сценками в малых формах.  Однако особую славу ему принесли скульптуры исторических личностей. На выставке представлено более 300 композиций и бюстов, изображающих Огузхана, Героглы, Омара Хайяма, Алп Арслана и других легендарных личностей, а также деятелей культуры, писателей и поэтов из совсем недавней туркменской истории.

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